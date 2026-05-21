На Российско-Китайском ЭКСПО представили перспективы развития острова Большой Уссурийский

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 мая в Харбинском международном выставочно-конгрессном центре открылся X Российско-Китайский ЭКСПО.
В его рамках город Фуюань (городской округ Цзямусы, провинция Хэйлунцзян) провел презентацию по открытому сотрудничеству на острове Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) под девизом «Интеграция культуры и туризма · трансграничное сотрудничество · привлечение инвестиций в промышленность».
Мероприятие было посвящено строительству китайско-российской демонстрационной зоны международного сотрудничества на острове, освоению приграничных туристических ресурсов, расширению каналов трансграничного взаимодействия и адресному привлечению промышленных инвестиций. Цель — создать мост для диалога между властями и бизнесом двух стран, консолидировать ресурсы и найти новые пути высококачественного развития приграничных территорий.
В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств планомерно продвигается совместная охрана и освоение острова, ускоряется строительство автомобильного погранперехода, совершенствуется инфраструктура, реализуются меры господдержки. Всеобъемлющее стратегическое партнерство и взаимодействие России и Китая в новую эпоху сохраняется на высоком уровне, что придает мощный импульс межрегиональному сотрудничеству и трансграничному развитию, сообщает сайт «Партнеры».