В Армении заявили, что вопроса о выходе из ЕАЭС нет в повестке

Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Как он уточнил, вопрос об исключении страны из организации не может рассматриваться в одностороннем порядке.

Источник: Reuters

«Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться до тех пор, пока Армения не подаст соответствующее заявление и не выразит желание, а мы такого желания не подали, поэтому вопрос о нашем выходе не может выражали», — сказал Мирзоян в интервью армянскому новостному агентству Aysor.am.

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения, министр заявил: «Когда возникнет необходимость обсудить этот вопрос». Конкретные даты он не обозначил. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отверг возможность заморозки членства Армении в ЕАЭС до принятия соответствующего решения.

В последние месяцы руководство Армении проводит линию на дистанцирование от России и сближение с Европейским союзом. Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выход республики из ЕАЭС может обойтись ей в сумму не менее 5 млрд долларов, что составляет 15−20% ее ВВП.

