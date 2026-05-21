В Армении заявили, что вопроса о выходе из ЕАЭС нет в повестке

«Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться до тех пор, пока Армения не подаст соответствующее заявление и не выразит желание, а мы такого желания не подали, поэтому вопрос о нашем выходе не может выражали», — сказал Мирзоян в интервью армянскому новостному агентству Aysor.am.
Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения, министр заявил: «Когда возникнет необходимость обсудить этот вопрос». Конкретные даты он не обозначил. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отверг возможность заморозки членства Армении в ЕАЭС до принятия соответствующего решения.
В последние месяцы руководство Армении проводит линию на дистанцирование от России и сближение с Европейским союзом. Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выход республики из ЕАЭС может обойтись ей в сумму не менее 5 млрд долларов, что составляет 15−20% ее ВВП.