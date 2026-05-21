В Петербурге строят левую часть Цимбалинского моста

Прежний мост был создан в 1910 году и является одной из старейших в городе подобных конструкций. Реконструкция стартовала в ноябре 2024 года. Фактически новый объект создают с нуля. Прежний объект демонтируют. А на новом удвоят количество полос для движения автотранспорта. Работы ведутся по графику. Полностью завершить их планируется в ноябре 2027 года.