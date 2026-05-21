В Петербурге строят левую часть Цимбалинского моста

В Санкт-Петербурге пролёт левого направления Цимбалинского путепровода длиной 100 метров уже собран и сдвинут над путями Октябрьской железной дороги. Об этом пишут СМИ.
К настоящему времени пройдено более трети второй нитки путепровода. А перед этим, в начале нынешнего года, строители сдали последний, пятый этап надвижки пролётных строений правого направления. Новый путепровод приходит на смену клёпаному Цимбалинскому мосту, уже отслужившему своё, пишут Spbvedomosti.ru.
По данным Смольного, сСпециалисты надвинули почти 100 метров из 247 запланированных. Конструкции установят на восьми опорах над путями Октябрьской железной дороги. Шесть из восьми опор уже тоже готовы.
Прежний мост был создан в 1910 году и является одной из старейших в городе подобных конструкций. Реконструкция стартовала в ноябре 2024 года. Фактически новый объект создают с нуля. Прежний объект демонтируют. А на новом удвоят количество полос для движения автотранспорта. Работы ведутся по графику. Полностью завершить их планируется в ноябре 2027 года.