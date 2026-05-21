Расписание электричек восточного направления КрасЖД изменится на два дня в связи с ремонтными работами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением ремонтных работ на участках Сорокино — Таежный и Таежный — Камарчага на два дня, 23 и 30 мая, изменится расписание курсирования пригородных поездов.
В эти даты маршрут электропоезда Красноярск — Камарчага будет сокращен до станции Базаиха (отправление со станции Красноярск в 11:54, прибытие на станцию Базаиха в 12:35).
В обратном направлении электропоезд Базаиха — Красноярск будет отправляться с начальной станции в 14:45, прибытие на станцию Красноярск в 15:21.
Две электрички выйдут в рейс позже обычного:
— на 1 час 35 минут — поезд Иланская — Красноярск (отправление со станции Иланская в 12:30 вместо 10:55);
— на 19 минут — поезд Красноярск — Уяр (отправление со станции Красноярск 14:38 вместо 14:19).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.