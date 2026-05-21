В России изменились правила дарения жилья: что нужно знать

Суть изменения заключается в том, что при дарении недвижимости третьим лицам получатель теперь обязан уплатить НДФЛ с кадастровой стоимости объекта. Размер ставки определяется по многоступенчатой сходящейся шкале: 13% до 2,4 миллиона рублей стоимости недвижимости, 15% — на сумму свыше 2,4 до 5 миллионов, 18% — свыше 5 до 20 миллионов, и так далее, с налоговыми ставками, достигающими 20% и 22% для особых элитных объектов стоимостью свыше 20 и 50 миллионов рублей соответственно. В то же время полностью освобождены от налога близкие родственники: супруги, дети, родители, внуки, бабушки и дедушки, а также полнородные братья и сестры.