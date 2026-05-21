В России изменились правила дарения жилья: что нужно знать

На первый план вышло обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения жилья, сообщает ИА DEITA.RU. После изменения статьи 574 Гражданского кодекса РФ, была устранена возможность оформления дарственной в простой письменной форме. Теперь все сделки, касающиеся дарения недвижимости — будь то квартиры, дома или их доли, требуют обязательного заверения у нотариуса. Новое правило распространяется на все случаи, независимо от степени родства сторон: дарение супругу, детям, родителям или лицам без родственных связей не имеет исключений. Без нотариальной печати объекты недвижимости не смогут быть зарегистрированы в Росреестре.
Кроме этого, отменена практика оформления дарственных в МФЦ. Они более не оказывают услуги по составлению договоров дарения, так что все юридические действия теперь придётся осуществлять через специализированные юридические компании, пишет портал «Дом Mail». Важным нововведением стало появление прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, применяемого к получателям даров, не являющихся ближайшими родственниками.
Суть изменения заключается в том, что при дарении недвижимости третьим лицам получатель теперь обязан уплатить НДФЛ с кадастровой стоимости объекта. Размер ставки определяется по многоступенчатой сходящейся шкале: 13% до 2,4 миллиона рублей стоимости недвижимости, 15% — на сумму свыше 2,4 до 5 миллионов, 18% — свыше 5 до 20 миллионов, и так далее, с налоговыми ставками, достигающими 20% и 22% для особых элитных объектов стоимостью свыше 20 и 50 миллионов рублей соответственно. В то же время полностью освобождены от налога близкие родственники: супруги, дети, родители, внуки, бабушки и дедушки, а также полнородные братья и сестры.
Система контроля за исполнением налоговых обязательств и соблюдением правил дарения стала более жёсткой. Нотариусы обязаны в течение пяти дней после удостоверения сделки автоматически передавать сведения о ней в налоговые органы, включая сведения о родственных связях сторон. Такой механизм исключает возможность скрыть факт дарения или уклониться от налогов, что стимулирует легальный оборот недвижимости.