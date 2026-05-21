Нижний Новгород стал площадкой обсуждения будущей финансовой инфраструктуры стран БРИКС

20 мая в Нижнем Новгороде в рамках XI Международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026; 18+) состоялась панельная дискуссия «Финансовая инфраструктура будущего: как сохранить устойчивость». Мероприятие организовали АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и международная платформа Фонда Росконгресс Roscongress International при поддержке правительства Нижегородской области.
В дискуссии приняли участие представители органов власти, международного экспертного сообщества, банковского сектора, финтех-компаний и инвестиционных платформ из России, Бразилии и Индии. В центре обсуждения — создание новых механизмов международных расчетов и финансового взаимодействия между странами БРИКС с использованием цифровых финансовых инструментов. Речь шла о технологиях, которые в перспективе могут стать альтернативой традиционной международной платежной инфраструктуре и обеспечить более устойчивые, безопасные и независимые механизмы трансграничного взаимодействия.
По оценкам международных институтов, сегодня финансовая инфраструктура переживает масштабные изменения: растет рынок цифровых активов, увеличивается доля цифровых сервисов в платежах, а вместе с этим запрос на новые механизмы доверия и международного взаимодействия.
Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил, что обсуждение в рамках сессии вышло далеко за пределы темы платежных инструментов и затронуло вопросы формирования новой архитектуры финансовой, технологической и цифровой безопасности стран БРИКС.
«Сегодня государства и участники внешнеэкономической деятельности заинтересованы в создании устойчивых и безопасных механизмов международного взаимодействия. Особенно важно, что представители Бразилии и Индии рассказали о собственных технологических решениях и подходах к развитию независимой финансовой инфраструктуры. Для нижегородских экспортеров эта тема также крайне актуальна, поскольку развитие новых финансовых инструментов и механизмов расчетов позволит расширить возможности внешнеэкономической деятельности и упростить взаимодействие с зарубежными партнерами», — подчеркнул Дмитрий Старостин.
Он также отметил, что правительство Нижегородской области готово участвовать в развитии международной кооперации и формировании инициатив в сфере цифровых финансовых технологий.
Модератором дискуссии выступил вице-президент по цифровым активам ООО «МТС Финтех» Александр Нам.
«Для Фонда Росконгресс развитие регионов России и продвижение их международного потенциала остается одним из направлений деятельности. Нижегородская область последовательно развивает цифровую и финансовую экосистему, а также расширяет международное взаимодействие в сфере технологий и инноваций. Международная платформа Фонда Росконгресс Roscongress International готова и дальше содействовать российским регионам в развитии международного сотрудничества, реализации совместных проектов и продвижении региональных инициатив», — отметила заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева.
Основатель и CEO EBX. TECH и AGABE.ORG, сопредседатель Комитета БРИКС iDEA Артур Дейвисон отметил, что страны БРИКС сегодня получают возможность формировать собственные механизмы международного финансового взаимодействия.
«Мировая финансовая система переживает трансформацию, и цифровые активы и децентрализованные решения постепенно становятся частью новой финансовой инфраструктуры. В этих условиях ключевое значение приобретают устойчивость, безопасность, технологический суверенитет и международная совместимость решений», — заявил он.
По итогам обсуждения эксперты отметили, что устойчивость современной финансовой инфраструктуры определяется не только уровнем технологического развития, но и институциональным доверием, качеством регулирования и международной координацией. Отдельно подчеркивалось, что наиболее перспективными становятся модели, которые изначально создаются как международные и совместимые с различными инфраструктурами.
Участники дискуссии также обратили внимание на то, что пилотные проекты в сфере цифровых финансовых активов, стейблкоинов и цифровых депозитариев в странах БРИКС постепенно переходят из стадии пилотирования к практическому внедрению и в перспективе могут стать частью новой глобальной финансовой архитектуры.
«Сегодняшняя дискуссия показала, что цифровые финансовые инструменты уже выходят за рамки отдельных экспериментов и становятся полноценным элементом международной инфраструктуры. Важно, что страны БРИКС и международные партнеры готовы не только обсуждать такие механизмы, но и совместно разрабатывать практические решения для трансграничных расчетов, инвестиционного взаимодействия и развития цифровой экономики», — резюмировал Александр Нам.
Участники сессии выразили готовность к дальнейшему развитию международного диалога и реализации совместных проектов в сфере цифровых финансовых технологий, трансграничной инфраструктуры и платежных сервисов.