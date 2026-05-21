В Хабаровском крае увеличится количество межмуниципальных авиарейсов

В Хабаровском крае на 15 процентов увеличится количество межмуниципальных перелетов. В 2026 году будет совершенно около 2,5 тысячи рейсов.
Как сообщили в минтрансе региона, по поручению губернатора пересмотрена частота рейсов в село Богородское. Вместо двух вылетов в неделю теперь три — по понедельникам, средам и пятницам. В рабочий поселок Охотск вместе с Хабаровскими авиалиниями запланировано около 500 перелетов, что больше на 39 рейсов. Чаще станут летать до Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре.
Открыт новый маршрут до поселка Лазарев. С мая стартовали вертолетные перевозки на рейсе Охотск — Нелькан — Джигда — Аим.
На эти маршруты распространяется субсидия — часть стоимости перелета оплачивается государством. С этого года в список отдельных категорий граждан, которые имеют право на льготные субсидируемые билеты, добавлены многодетные семьи.