Овечкин: чем длиннее срок ипотеки, тем проще вписать кредит в семейный бюджет

Эксперт обращает внимание: не всегда стоит торопиться с досрочным погашением ипотеки. Если у семьи нет достаточного финансового резерва, направлять все свободные средства на погашение кредита может быть рискованно. Кроме того, при стандартной аннуитетной схеме основная часть процентов выплачивается в первые годы, и на поздних этапах досрочное погашение уже не так существенно влияет на итоговую переплату. Поэтому важно трезво оценивать, на каком этапе находится кредит и какие задачи стоят перед семьей в данный момент.