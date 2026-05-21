Овечкин: чем длиннее срок ипотеки, тем проще вписать кредит в семейный бюджет

Ипотека всё чаще воспринимается не как тяжелое финансовое бремя, а как удобный инструмент для управления семейным бюджетом, заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.
«Чем больше срок кредита, тем меньше ежемесячный платеж, что позволяет заемщикам сохранять привычный уровень жизни и не испытывать чрезмерной нагрузки», — отметил эксперт.
Согласно данным исследования Level Group, большинство нижегородцев (61%) берут ипотеку на длительный срок — от 20 до 30 лет. При этом почти половина (46%) заемщиков планируют закрыть долг раньше срока, хотя не всегда могут точно определить, когда это станет возможным. Такой подход помогает не только снизить финансовую напряжённость, но и сделать выплаты максимально комфортными.
Эксперт обращает внимание: не всегда стоит торопиться с досрочным погашением ипотеки. Если у семьи нет достаточного финансового резерва, направлять все свободные средства на погашение кредита может быть рискованно. Кроме того, при стандартной аннуитетной схеме основная часть процентов выплачивается в первые годы, и на поздних этапах досрочное погашение уже не так существенно влияет на итоговую переплату. Поэтому важно трезво оценивать, на каком этапе находится кредит и какие задачи стоят перед семьей в данный момент.
На практике наиболее выгодным вариантом частичного досрочного погашения считается сокращение срока кредита. В этом случае заемщик вносит сумму сверх обязательного платежа, а банк пересчитывает график, убирая последние месяцы или годы выплат, когда основная нагрузка приходится на проценты. Такой способ особенно эффективен в первой половине срока ипотеки. Если же приоритет — снизить ежемесячный платёж, можно выбрать вариант с уменьшением регулярной нагрузки: это менее выгодно по общей переплате, но позволяет сделать бюджет устойчивее в краткосрочной перспективе.
Овечкин рекомендует не ограничиваться только досрочным погашением, а сравнивать ипотеку с другими вариантами использования свободных средств. Если ставка по кредиту низкая, а по депозитам на рынке высокая доходность, часть денег может быть выгоднее разместить на вкладе. Однако при высокой ставке по ипотеке приоритет обычно остается за погашением долга, поскольку найти безрисковую альтернативу с сопоставимой доходностью практически невозможно. Среди главных ошибок эксперт выделяет принятие решений под влиянием эмоций и игнорирование возможности рефинансирования: иногда выгоднее переоформить дорогой кредит на более мягких условиях, чем ускоренно гасить старый долг.