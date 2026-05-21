Беларусь нарастила экспорт продовольствия в 110 стран

Республика остается одним из лидеров на постсоветском пространстве по производству продуктов питания, а мясная и молочная продукция давно стала узнаваемым брендом Беларуси за рубежом, рассказала заместитель директора по научной работе Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» Светлана Кондратенко.
В расчете на душу населения наши аграрии произвели более тысячи килограммов зерна и более тысячи килограммов молока, 298 килограммов овощей, 649 килограммов сахарной свеклы, 146 килограммов мяса и 429 штук яиц.
Такой уровень производства позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок и снижать зависимость от внешней конъюнктуры, добавила она.
«Наша страна ежегодно поставляет продовольственные товары более чем в 110 государств мира», — отметила специалист.
Эксперт подчеркнула, что доля сельхозпродукции и продовольствия в общем экспорте Беларуси превышает 24%.
«Глава государства (Александр Лукашенко — Sputnik) дальновидно ориентирует ученых и практиков страны на мобилизацию инновационного потенциала, на прорывной рост производительности труда, на развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей для нужд агропромышленного комплекса», — рассказала она.
По словам специалиста, белорусская продукция сохраняет конкурентоспособность благодаря качеству, натуральному составу и модернизированной переработке.
Мировая продовольственная система в последние годы столкнулась с беспрецедентными вызовами — пандемией, климатическими изменениями, ростом цен на энергоносители и удобрения, а также экономическими кризисами и конфликтами, отметила спикер. При этом страна играет одну из ведущих ролей в построении евразийской региональной продовольственной безопасности.
«Республика сейчас имеет высокий уровень обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства», — акцентировала внимание Кондратенко.