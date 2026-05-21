Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь нарастила экспорт продовольствия в 110 стран

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Показатели аграрного производства Беларуси растут, об этом рассказали на пресс-конференции на тему перспективных направлений работы ученых-аграриев, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Республика остается одним из лидеров на постсоветском пространстве по производству продуктов питания, а мясная и молочная продукция давно стала узнаваемым брендом Беларуси за рубежом, рассказала заместитель директора по научной работе Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» Светлана Кондратенко.

В расчете на душу населения наши аграрии произвели более тысячи килограммов зерна и более тысячи килограммов молока, 298 килограммов овощей, 649 килограммов сахарной свеклы, 146 килограммов мяса и 429 штук яиц.

отметила Кондратенко

Такой уровень производства позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок и снижать зависимость от внешней конъюнктуры, добавила она.

«Наша страна ежегодно поставляет продовольственные товары более чем в 110 государств мира», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что доля сельхозпродукции и продовольствия в общем экспорте Беларуси превышает 24%.

«Глава государства (Александр Лукашенко — Sputnik) дальновидно ориентирует ученых и практиков страны на мобилизацию инновационного потенциала, на прорывной рост производительности труда, на развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей для нужд агропромышленного комплекса», — рассказала она.

По словам специалиста, белорусская продукция сохраняет конкурентоспособность благодаря качеству, натуральному составу и модернизированной переработке.

Мировая продовольственная система в последние годы столкнулась с беспрецедентными вызовами — пандемией, климатическими изменениями, ростом цен на энергоносители и удобрения, а также экономическими кризисами и конфликтами, отметила спикер. При этом страна играет одну из ведущих ролей в построении евразийской региональной продовольственной безопасности.

«Республика сейчас имеет высокий уровень обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства», — акцентировала внимание Кондратенко.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше