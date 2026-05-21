Сколько будет стоить поездка на аэротакси в Казахстане

«Скорее всего, дроновые беспилотные летательные аппараты войдут в нашу жизнь, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а может, даже больше. Что касается предпринимателей — те, чья квалификация будет соответствовать требованиям, смогут прийти, получить лицензию и работать на территории Алатау. Я думаю, что город вместе с Алматы и Алматинской областью, как огромная агломерация, примут какой-то совместный акт, будут единые правила. Например, пассажир прилетел в аэропорт Алматы. Сейчас из-за пробок дорога занимает полтора-два часа. Рядом планируется поставить дроны: человек заранее бронирует полет. Сейчас это примерно доллар за километр — грубо говоря, за 15 км человек заплатит 15 долларов и долетит», — предположил он.