Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда могут запустить аэротакси в Алатау

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года высказался о сроках запуска аэротакси в новом городе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев отметил, что сейчас эти технологии проходят тестирование.

«Министерство транспорта сделало разрешение для полетов таких аэротакси временным, для тестирования. Чтобы проработать маршруты, скорость ветра учесть. В этом году мы будем без людей летать. Потому что маршрутов очень много. Они будут с горным кластером связаны, с аэропортом Алматы, с вокзалами Алматы будут связаны, городом Конаев, Капчагайским водохранилищем и так далее. Это все нужно облететь, посмотреть на каких высотах. Климатические вопросы учесть, чтобы четыре сезона прошло. Потому что это вопрос безопасности. Аэромагнитные поля есть, высоковольтные линии есть. Поэтому в этом году даже не надо ждать, что вы покатаетесь. В этом году мы будем работать», — добавил он.

Вопросами комфорта, удобства, по его словам, будут заниматься инвесторы. Задача властей — выработка правила, чтобы «ничего не случилось ни с людьми, ни с товарами, ни с продуктами».

«Мы должны будем отработать. Поэтапно. В течение года проработаем и в следующем году будем пытаться (запустить — Прим. Ред.)», — резюмировал он.

19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал, насколько будут доступны аэротакси в Казахстане.