Когда могут запустить аэротакси в Алатау

Канат Бозумбаев отметил, что сейчас эти технологии проходят тестирование.
«Министерство транспорта сделало разрешение для полетов таких аэротакси временным, для тестирования. Чтобы проработать маршруты, скорость ветра учесть. В этом году мы будем без людей летать. Потому что маршрутов очень много. Они будут с горным кластером связаны, с аэропортом Алматы, с вокзалами Алматы будут связаны, городом Конаев, Капчагайским водохранилищем и так далее. Это все нужно облететь, посмотреть на каких высотах. Климатические вопросы учесть, чтобы четыре сезона прошло. Потому что это вопрос безопасности. Аэромагнитные поля есть, высоковольтные линии есть. Поэтому в этом году даже не надо ждать, что вы покатаетесь. В этом году мы будем работать», — добавил он.
Вопросами комфорта, удобства, по его словам, будут заниматься инвесторы. Задача властей — выработка правила, чтобы «ничего не случилось ни с людьми, ни с товарами, ни с продуктами».
«Мы должны будем отработать. Поэтапно. В течение года проработаем и в следующем году будем пытаться (запустить — Прим. Ред.)», — резюмировал он.
