КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые возможности для роботизации производств и реализации экологических проектов, упрощенное взаимодействие с заемщиками — краевой Фонд развития промышленности изменил условия программ поддержки региональных производителей.
Одним из ключевых нововведений стало предоставление льготных займов на проекты по внедрению роботов на производстве. Привлечь средства фонда можно на развитие производства, выпуск комплектующих, повышение производительности. Это позволит значительно оптимизировать использование ручного труда, улучшить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке.
В рамках программы фонда «Улучшение экологической обстановки» появилась возможность финансировать проекты на покупку оборудования для переработки и утилизации отходов лесопиления. При этом, поддержку предоставят только после получения одобрения министерства природных ресурсов и лесного комплекса края. Кроме того, фонд обновил подходы к рассмотрению заявок.
Приоритет получат проекты в сфере импортозамещения, технологического суверенитета и выпуска критически важной или высокотехнологичной продукции, а также ключевых комплектующих. Обмен документами между фондом и предприятиями теперь можно вести в электронной системе.
«Обновления действующих программ направлены на то, чтобы сделать государственную поддержку промышленности более гибкой, современной и соответствующей актуальным запросам предприятий Красноярского края. Это будет усиливать технологический суверенитет, обеспечивать лидерство российской промышленности», — подчеркнул министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.