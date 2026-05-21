Пьяный сын миллионера Корнилова устроил массовое ДТП в центре Нижнего Новгорода

Смирнов участвовал в 26 компаниях в сферах нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса. Его ключевым активом была компания «Нева Ойл» — до 2024 года ему принадлежала половина фирмы. В 2024 году он занял 108-е место в рейтинге миллиардеров России с состоянием 7,79 млрд рублей. За последние два года Смирнов 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем в 18 случаях — за превышение скорости.