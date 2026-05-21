Поляков: выход на рынок капитала становится стратегической необходимостью

Бизнесу привычнее занимать деньги у банков, для них это понятный инструмент привлечения финансирования, заявила директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева в ходе круглого стола в Волго-Вятском ГУ Банка России.
По ее словам, пока акции недооценены бизнес-сообществом, но их преимущество очевидно: это бессрочный и гибкий инструмент — без залогов и ковенант.
«Это позволяет диверсифицировать источники финансирования для бизнеса», — считает Лозгачева.
Она рассказала, что Банк России совместно с правительством РФ работают над развитием мер поддержки для компаний, которые планируют привлекать финансирование на рынке капитала.
«Нужно, чтобы у компании был понятный и подтвержденный потенциал развития как минимум на ближайшие 3−5 лет. Инвестор должен понимать, как будут выплачиваться дивиденды. И, конечно, нужно качество корпоративного управления», — сказал начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов.
По его мнению, в Нижегородской области выйти на IPO могут 15−20 компаний из отраслей обрабатывающей промышленности.
«Выход на рынок капитала становится не просто альтернативой банковскому кредиту, а стратегической необходимостью. Я бы выделил несколько ключевых направлений: долгосрочные ресурсы, диверсификация источников, а также рост и масштабирование. Акционерный капитал интересен тем компаниям, которые уже прошли стадию становления и готовы финансировать расширение производства», — отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
На круглом столе презентовали проект «Школа эмитента», организаторами которого выступили Волго-Вятское ГУ Банка России, АО «Корпорация развития Нижегородской области» и правительство Нижегородской области. Целевая аудитория — компании сегмента среднего и крупного бизнеса, рассматривающие выход на публичный рынок в течение 2−5 лет.
«Программа обучения направлена на стимулирование инвестиционного развития промышленных предприятий. Она бесплатна и включает в себя шесть очных модулей», — рассказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.