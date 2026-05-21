Нижегородское правительство и крупные инвесторы договорились о поддержке ИТ-стартапов региона

Нижегородские ИТ-стартапы представили свои проекты крупным инвесторам на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»; 18+). Мероприятие стало завершением бесплатной обучающей программы «Горький. Акселератор», организованной Минцифры Нижегородской области и АНО «Горький Тех».
Нижегородское правительство запустило программу в 2026 году для того, чтобы помочь нижегородским ИТ-стартапам в продвижении их продуктов. Участие приняли ИТ-компании, имеющие собственный продукт и прошедшие экспертный отбор. На очных встречах они разбирали реальные задачи — от найма команды до экспорта. ИТ-компании получили шаблоны по финансовой модели продукта, инструкции по найму сотрудников, чек-листы для успешной самопрезентации и другие.
20 мая в рамках акселератора и конференции «ЦИПР» была организована профильная дискуссионная сессия «Инвестиции в регионы. Бизнес-стратегии лидеров ИТ-рынка» с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, представителей крупных технологических корпораций, венчурных фондов и инвестиционного сообщества.
«ИТ-отрасль выступает одним из главных драйверов развития Нижегородской области и всей страны в целом. Мы прикладываем много усилий, чтобы наши “айтишники” чувствовали себя уверенно. Но венчурными инвестициями государство заниматься не может — это не его функционал. Поэтому нам очень нужны профессиональные инвесторы в ИТ-сфере. Об этом мне напрямую говорит и молодежь, студенты: система поддержки стартапов должна быть уже в университетах. У ребят множество прорывных идей, которым нужна поддержка. Рассчитываю, что решения будут востребованы на общероссийском уровне», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
После завершения дискуссионной сессии представители венчурных фондов и технологических компаний ознакомились с нижегородскими ИТ-стартапами. Свои разработки потенциальным инвесторам презентовали восемь нижегородских компаний, прошедшие акселерационную программу и подготовившие проекты к масштабированию и выходу на федеральный уровень. Партнерами акселератора выступили профильные венчурные фонды и технологические корпорации, среди которых Startup Drive, ИТ-холдинг Т1, ГК «УРАЛХИМ», Фонд имени Виктора Еремеева, венчурный клуб «Синдикат», фонд «Московский инновационный кластер» и другие.
«“Горький. Акселератор” — абсолютно прикладная программа, которая позволяет стартапам и инвесторам находить друг друга. Это реальный шанс для нижегородских разработчиков заявить о себе на федеральном уровне и найти ресурсы для масштабирования. Целый ряд стартапов получили предметную “обратную связь” со стороны партнеров программы сразу по итогам питч-сессии. Кроме того, для дальнейшей поддержки нижегородских ИТ-стартапов мы подписали соглашения с пятью крупными инвесторами. Будем и дальше делать все возможное для продвижения наших ИТ-компаний», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Сертификаты на приоритетное рассмотрение проектов от Startup Drive получили компании ООО «Звено», ООО «1221» и ООО «Этзетоп», а «Уралхим» отметила проект ООО «Окто Юнит». Дополнительную менторскую поддержку и сертификаты на сессию с трекером получили проекты компаний Neurex, «Альфа-трек» и «Р2Спро».
«На протяжении последних месяцев 15 нижегородских ИТ-компаний обучались совершенствованию своей продукции и самопрезентации. Среди представленных проектов мы увидели приложение для проведения исследований, комплекс фотофиксации нарушений правил дорожного движения, интеллектуальную базу знаний, сервис для прогнозирования спроса для ритейла на базе машинного обучения и другие полезные разработки», — рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Подтверждением растущего интереса крупных инвесторов к нижегородским ИТ-проектам стало подписание АНО «Горький Тех» соглашений о сотрудничестве сразу с несколькими партнерами: АО «Т1», ООО «Кама Инвестмент Менеджмент», АО «Брэйнбокс ВиСи», ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» и фондом «Московский инновационный кластер».
«Объединение ресурсов и экспертизы позволит эффективнее продвигать перспективные технологические разработки, проводить совместные мероприятия по внедрению и масштабированию продуктов, успешно прошедших отбор в отраслевых акселераторах. Такое сотрудничество открывает для нижегородских стартапов новые возможности для роста и укрепляет инновационную экосистему региона в целом», — отметил директор АНО «Горький Тех» Роман Рензин.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.