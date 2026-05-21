Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пяти километрах от аэропорта «Красноярск» может появиться новый индустриальный парк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает корпорация развития Енисейской Сибири и приглашает соинвесторов для создания индустриального парка «Восход».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает корпорация развития Енисейской Сибири и приглашает соинвесторов для создания индустриального парка «Восход».

Парк будет построен в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края на земельном участке площадью 25 га, расположенном в 5 км от международного аэропорта «Красноярск».

Целью проекта является формирование производственной экосистемы, которая будет решать задачи горнодобывающих предприятий. Предполагается, что работа резидентов промпарка будет способствовать локализации цепочек поставок, созданию кооперационных связей и импортозамещению. Среди планируемых направлений деятельности резидентов — металлообработка, крупноузловая сборка оборудования, производство осветительного, электрощитового и конвейерного оборудования и другие.

В Енисейской Сибири отмечают, что в СФО нет индустриальных парков, специализирующихся на комплексном обеспечении оборудованием и сервисом предприятий горнодобывающей отрасли.