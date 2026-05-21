В пяти километрах от аэропорта «Красноярск» может появиться новый индустриальный парк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает корпорация развития Енисейской Сибири и приглашает соинвесторов для создания индустриального парка «Восход».
Парк будет построен в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края на земельном участке площадью 25 га, расположенном в 5 км от международного аэропорта «Красноярск».
Целью проекта является формирование производственной экосистемы, которая будет решать задачи горнодобывающих предприятий. Предполагается, что работа резидентов промпарка будет способствовать локализации цепочек поставок, созданию кооперационных связей и импортозамещению. Среди планируемых направлений деятельности резидентов — металлообработка, крупноузловая сборка оборудования, производство осветительного, электрощитового и конвейерного оборудования и другие.
В Енисейской Сибири отмечают, что в СФО нет индустриальных парков, специализирующихся на комплексном обеспечении оборудованием и сервисом предприятий горнодобывающей отрасли.