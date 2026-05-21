«Россети Сибирь» рассказали о развитии юго-восточных районов Красноярского края и увеличении ремонтной программы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый в этом году Совет потребителей филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» под председательством Анатолия Матюшенко прошёл в администрации Манского района.
На встрече с энергетиками собрались представители администраций юго-восточной группы округов, бюджетных организаций, бизнеса и депутаты.
Глава Манского района Максим Лозовиков отметил открытость энергетиков и возможность обсудить актуальные вопросы напрямую.
Директор филиала «Красноярскэнерго» Антон Лукин рассказал о текущем состоянии электросетевого комплекса на территории Юго-Восточных электрических сетей и представил планы развития филиала на 2026−2027 годы.
«Во время прохождения осенне-зимнего периода мы проанализировали те отключения, что произошли, чтобы снизить аварийность и не допустить их в дальнейшем. Зима была суровая, поэтому важно принять меры здесь и сейчас. Второй важный момент — подключение наших потребителей, перед которыми у нас есть неисполненные обязательства. В этом году мы приложим все усилия, чтобы присоединить к сетям как можно больше потребителей», — подчеркнул Антон Лукин.
Директор производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» (ПО ЮВЭС) Владимир Доценко отметил, что основные технологические нарушения были вызваны неблагоприятными погодными условиями, например, резкими перепадами температур и штормовыми ветрами.
Однако энергетики уже принимают меры, которые позволят повысить надёжность электроснабжения. С этого года заключено регуляторное соглашение с правительством Красноярского края: благодаря нему ремонтная программа ПО ЮВЭС увеличена на 67% по сравнению с прошлым годом. Основные средства направятся на расчистку просек, ремонт воздушных линий электропередачи, замену проводов и опор. Только по обращениям жителей района планируется обновить более 34 км сетей разного класса напряжения.
Острыми проблемами на территории остаются безучётное потребление электроэнергии и незаконный майнинг. Крупнейший случай энерговоровства был выявлен в Уяре — ущерб компании составил около 6,8 млн рублей. Есть факты незаконного подключения потребителей уже после введённых ограничений за долги перед сбытовой организацией. Энергетики подчеркнули, что все случаи незаконного потребления электроэнергии, в том числе с целью добычи криптовалют, жёстко пресекаются и расследуются совместно с правоохранительными органами.
На совещании подняли вопрос о подключении земельных участков для военнослужащих и многодетных семей в микрорайоне Горка Ирбейско-Саянского округа. Антон Лукин отметил, что необходимо комплексно подходить к обеспечению инфраструктурой ещё на этапе распределения земельных участков. Такой подход позволит централизовать точечные заявки от потребителей, ускорить их подключение и эффективно распределять выделенную мощность.
«Совет потребителей ещё раз подтвердил важность диалога между энергетиками, властью и жителями. Совместные встречи необходимы для решения актуальных проблем на отдельных территориях и повышения надёжности электроснабжения потребителей», — подытожил председатель Совета потребителей Анатолий Матюшенко.