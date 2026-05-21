Нижегородская область заключила соглашение о расширении экономического сотрудничества со странами Латинской Америки

Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) и Ассоциация «Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки» (НК СЭСЛА) заключили соглашение о сотрудничестве в ходе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»).
Подписи под документом поставили директор АНО «КРПП НО» (ЦПЭ входит в структуру организации) Иван Разуваев и генеральный директор НК СЭСЛА Татьяна Машкова в присутствии заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина и министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова.
Соглашение будет способствовать реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Оно предусматривает развитие торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Дмитрий Старостин отметил, что соглашение стало логичным продолжением системной работы региона по развитию сотрудничества со странами Латинской Америки.
«С Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки нас связывают давние и конструктивные взаимоотношения. Подписание соглашения стало важным этапом их развития. Сегодня Нижегородская область активно расширяет контакты со странами региона: проводятся встречи и консультации для экспортеров, прорабатываются новые кооперационные проекты. На этой неделе мы приняли делегацию из Бразилии, в составе которой представители власти и бизнеса, а на площадке ЦИПР состоялись обсуждения, посвященные вопросам развития международного сотрудничества и новой финансовой инфраструктуры стран БРИКС. Для нижегородских экспортеров это особенно актуально, поскольку развитие новых механизмов международных расчетов позволяет расширять возможности внешнеэкономической деятельности и упрощать взаимодействие с зарубежными партнерами», — отметил Дмитрий Старостин.
По словам Максима Черкасова, региональный Минпром курирует развитие экспортной деятельности в регионе. ЦПЭ помогает предпринимателям выходить на внешние рынки, оказывает консультационную и организационную поддержку, содействует поиску зарубежных партнеров, участию в международных выставках и бизнес-миссиях, а также сопровождает экспортные проекты на всех этапах реализации.
«Страны Латинской Америки являются перспективным направлением для развития внешнеэкономической деятельности нижегородских предприятий. По итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта в страны региона вырос более чем на 36 процентов по сравнению с показателями 2024 года. Сегодня нижегородские компании поставляют в страны Латинской Америки продукцию химической промышленности, мебель, транспортные средства, электрическое оборудование и другую продукцию. Подписанное соглашение позволит расширить международную кооперацию, укрепить деловые связи и создать дополнительные возможности для продвижения продукции нижегородских производителей на зарубежных рынках», — подчеркнул Максим Черкасов.
В рамках соглашения стороны планируют проводить совместные консультации, обмениваться информацией и контактами российских и латиноамериканских компаний и организаций, а также содействовать установлению прямых связей между представителями бизнеса, научного сообщества, образовательных организаций, культурных кругов России и стран Латинской Америки.
«Сегодня особенно важно формировать устойчивые международные связи между деловыми, научными и образовательными сообществами. Нижегородская область обладает мощным промышленным, научным и кадровым потенциалом, который может быть востребован в странах Латинской Америки. Соглашение станет основой для развития новых совместных инициатив и укрепления экономических связей», — подчеркнула Татьяна Машкова.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.