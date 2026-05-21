Персики и голубика: как климат меняет сельское хозяйство Беларуси

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Потепление климата открыло для белорусских аграриев новые возможности в выращивании овощей, фруктов и ягод, об этом рассказали на пресс-конференции на тему перспективных направлений работы ученых-аграриев, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
В последние годы в Беларуси удается получать урожаи персиков и абрикосов, которые раньше считались нетипичными культурами для местного климата, отметил генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Вадим Маханько.
Однако, добавил эксперт, многое по-прежнему зависит от погодных условий.
«Пришла эта зима, и практически по всей территории Беларуси и персик, и абрикос был поврежден сильными морозами. Но некоторые деревья удалось спасти», — отметил он.
Помимо этого, благодаря более теплой погоде расширяются возможности выращивания лука из семян. По словам ученого, такую технологию уже успешно применяют даже в Витебской области.
Еще одним заметным трендом стало активное развитие тепличного выращивания ягод и овощей.
«Сегодня в теплицах выращивают не только томаты и огурцы, но уже и голубику, малину, ежевику, а также клубнику», — рассказал Маханько.
Он пояснил, что защищенный грунт помогает аграриям лучше контролировать условия выращивания, избегать перепадов температур и избыточных осадков, а также получать более ранний урожай.
По словам специалиста, подобная практика активно развивается не только в Беларуси, но и в странах Европы. Так, в Испании и Португалии малину в основном выращивают именно в теплицах.
При этом ученые продолжают работать над защитой растений от новых болезней, которые появляются вместе с изменением климата, и тестируют современные методы обработки культур.
Климат решает многое.
По мнению ученых, сельскому хозяйству придется и дальше адаптироваться к новым условиям за счет изменения технологий обработки почвы, минерального питания и системы защиты растений.
Ранее генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Сергей Кравцов отметил, что современное сельское хозяйство зависит от климата на 40%.
Он также подчеркнул, что современные агротехнологии, селекция и научные разработки позволяют минимизировать последствия погодных изменений и адаптировать сельское хозяйство к новым условиям.
Кроме того, изменение климата усилило вредоносность насекомых и болезней сельхозкультур в Беларуси.
Среди наиболее опасных для белорусских полей вредителей выделяют капустную моль, тлю, стеблевых пилильщиков, хлопковую совку и западного кукурузного жука, который пришел в Беларусь из Европы, отметил директор РУП «Институт защиты растений» Александр Запрудский.