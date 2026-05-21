В Донбассе терриконы обретают вторую жизнь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как рассказали в Корпорации развития Донбасса, в республике запущен инновационный проект по сухому обогащению угля из старых терриконов.
«Главное решение — мобильная пневматическая установка сепарации “СЕПАИР”, способная работать под открытым небом без капитальных сооружений. Установка отличается высокой мобильностью, эффективностью и низкими эксплуатационными затратами», — рассказали в корпорации. Около 70% оборудования, используемого в проекте, производится на территории ДНР.
На территории Донбасса насчитывается около 600 терриконов. Традиционный метод борьбы с ними — рекультивация, предусматривающая развоз породы или озеленение. Теперь все чаще разрабатываются проекты, направленные на использование породы для различных целей.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
