Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донбассе терриконы обретают вторую жизнь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как рассказали в Корпорации развития Донбасса, в республике запущен инновационный проект по сухому обогащению угля из старых терриконов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как рассказали в Корпорации развития Донбасса, в республике запущен инновационный проект по сухому обогащению угля из старых терриконов.

«Главное решение — мобильная пневматическая установка сепарации “СЕПАИР”, способная работать под открытым небом без капитальных сооружений. Установка отличается высокой мобильностью, эффективностью и низкими эксплуатационными затратами», — рассказали в корпорации. Около 70% оборудования, используемого в проекте, производится на территории ДНР.

На территории Донбасса насчитывается около 600 терриконов. Традиционный метод борьбы с ними — рекультивация, предусматривающая развоз породы или озеленение. Теперь все чаще разрабатываются проекты, направленные на использование породы для различных целей.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+