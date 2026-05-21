В Новосибирске утвердили проект «Южного транзита»

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подписал документы, утверждающие проект планировки правобережного участка «Южного транзита». Магистраль свяжет федеральные трассы Р‑254 «Иркутск» и Р‑256 «Чуйский тракт» через мост через Обь.
По проекту, дорога пересечёт три реки, 19 автомобильных и две железные дороги. На маршруте появятся три транспортные развязки: в пойме реки Плющихи с выездами на улицы Доватора и Выборную (8 съездов); правоповоротный съезд между улицей Большевистской и транзитом в сторону Кирова (4 съезда); развязка типа «Труба» в конце трассы (4 съезда).
Для строительства зарезервируют и изымут в общей сложности 847 участков на десятках улиц и в садовых товариществах Новосибирска — на большинстве из них расположены частные дома и дачи. Ещё 60 участков пойдут под водный объект, два — под канализационный коллектор. Общая площадь задействованных земель составит 362 гектара.
Главная цель «Южного транзита» — разгрузить основные улицы Новосибирска, замкнуть транспортное кольцо вокруг города и расширить логистические коридоры между регионами. Проект также призван увеличить грузовой и пассажирский поток через сибирский транзит, соединяющий Юго‑Восточную Азию с Западной Европой. Часть магистрали уже построена — это Бугринский мост.