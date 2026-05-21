В Челябинске заасфальтируют 460 метров дороги по улице Клайна

В Челябинске началось строительство дороги на улице Клайна в микрорайоне Парковом, сообщает глава города Алексей Лошкин.
Долгое время вопрос не двигался с мертвой точки из-за земельных споров. В конце прошлого года собственники участка, по которому проходит предусмотренный генпланом проезд, бесплатно передали землю городу.
Участок сразу включили в нацпроект «Инфраструктура для жизни», из федерального бюджета на эти цели направили более 43 миллионов рублей. Подрядчик уже определен и оперативно приступил к работам.
На улице Клайна появится полноценная дорога с обустроенными тротуарами, газонами, освещением и дождевыми сетями.
«Предупредил подрядчика, что внимание к этому объекту будет максимально высоким. Причем как с нашей стороны, так и от жителей. Отдельно заключим контракт на строительный контроль, чтобы в процессе работ не допускались нарушения, которые пришлось бы потом исправлять», — отметил Алексей Лошкин.
Ожидается, что работы завершат уже в этом году.