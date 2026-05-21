Имущество крупного завода Минска попало под арест

В Минске у крупного завода арестовали имущество, его выставили на торги, сообщает аукционная площадка «БелЮрОбеспечение».
Так, под арест попала часть имущества Минского подшипникового завода. Объекты — два больших помещениях на улице Жилуновича появились на аукционной площадке.
Продается инженерно-бытовой корпус площадью более 5340 квадратных метров, построенный в 1970 году и с того момента не реконструированный. А также инженерно-лабораторный корпус площадью 770 «квадратов», который также не реконструировали более 50 лет. Стоимость лотов 5,3 миллиона рублей и 699 тысяч рублей, соответственно.
Оба аукциона состоятся 4 июня. Покупатель должен сразу оплатить задаток 10% от итоговой суммы, а затем в течение 20 дней перечислить оставшуюся часть.
