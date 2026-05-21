Требования к цвету такси могут смягчить в нижегородском законопроекте

Изначально законопроект предусматривал единый оранжевый цвет для кузовов такси. Документ прошёл первое чтение в конце апреля, однако вызвал критику со стороны бизнеса. Общественный совет по развитию такси обратился к властям с просьбой отказаться от этой нормы: по подсчётам экспертов, затраты отрасли на перекраску и оклейку автомобилей могли достичь более 2,45 млрд рублей за 5 лет.