Требования к цвету такси могут смягчить в нижегородском законопроекте

На заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области (ЗСНО) по транспорту сообщили, что ко второму чтению законопроекта депутаты и региональное правительство решили пересмотреть требования к цвету кузова такси — предлагается расширить разрешённую цветовую гамму.
Изначально законопроект предусматривал единый оранжевый цвет для кузовов такси. Документ прошёл первое чтение в конце апреля, однако вызвал критику со стороны бизнеса. Общественный совет по развитию такси обратился к властям с просьбой отказаться от этой нормы: по подсчётам экспертов, затраты отрасли на перекраску и оклейку автомобилей могли достичь более 2,45 млрд рублей за 5 лет.
20 мая состоялась рабочая встреча с участием депутатов, чиновников, представителей таксопарков и агрегаторов. Участники проанализировали опыт других регионов и приняли решение внести поправки в законопроект. Согласно новым предложениям, к оранжевому цвету добавят белый — так цветовая гамма такси станет шире.
Глава комитета ЗСНО по транспорту Алексей Антонов уточнил важный момент: действующие лицензии на осуществление перевозок останутся действительными до истечения срока их действия — без необходимости соответствовать новым цветовым требованиям.
Ранее транспортный комитет ЗСНО поддержал перекраску такси в оранжевый.