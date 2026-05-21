В «Креспективе» рассказали о причинах прекращения деятельности фонда

Фонд «Креспектива» прекращает свою деятельность, поскольку структура с похожими функциями будет действовать в Центре поддержки предпринимательства (ЦПП) «Мой бизнес». Все права на использование брендов и мероприятий «Креспектива» передала ЦПП, рассказала «Новому Калининграду» руководитель фонда Алина Демидова.
«Был открыт отдел по креативным индустриям в “Моём бизнесе”, с новым руководством, командой. Получилось, что фонд “Креспектива” — дублирующая организация. Поэтому фонд ликвидируется. Мы передали все права на использование брендов, мероприятий. Все наши наработки, всё передано туда», — рассказала Демидова. Она также пояснила, что команда «Креспективы» в в «Мой бизнес» не переходит. «Там набрана абсолютно новая команда. Во время ликвидации всё равно ещё какое-то время наш фонд будет действовать, пока ещё команда будет находиться на месте», — рассказала она.
По словам руководителя, в 2025 году «Креспектива» провела все запланированные мероприятия, часть — своими силами: «Своими силами всё, что могли, мы сделали, и на то, на что было выделено финансирование, всё проведено в полном объёме». Она добавила, что фонд находился в ведении министерства культуры, «Мой бизнес» — в ведении министерства экономического развития: «Было решено на федеральном уровне, что креативные индустрии, их развитие и продвижение относится к Минэкономразвитию».
Алина Демидова также пояснила, что не является супругой главы агентства по международным связям Александра Калькуты с мая 2025 года. «Скажу, чтобы не было недомолвок: мы официально разведены уже год, с 23 марта 2025 года», — сказала она.
Напомним, Демидова возглавила «Креспективу» в июне 2025 года. Организация была создана в 2020 году, финансировалась за счёт субсидий из областного бюджета. Фонд проводил мероприятия, направленные на поддержку креативного предпринимательства. В частности, организовывал международные фестивали игровой индустрии PLAYPORT FEST, лекции, мастер-классы, первую региональную премию местного креативного сообщества «Анклав» и т.д.
Год назад стало известно, что правительство Калининградской области почти в восемь раз сократило финансирование фонда: в 2024 году «Креспектива» получила из областного бюджета 42 млн руб., в бюджете на 2025 год ему было предусмотрено 5,5 млн. руб.
21 мая в сообществе фонда «ВКонтакте» появилось сообщение, что «Креспектива» в 2026 году прекращает свою работу.
До 2024 года фонд возглавляла Валерия Гусейнова.
Центр креативных индустрий создан как подразделение Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области». Начальником отдела значится Денис Бельский. Ранее он возглавлял гурьевскую районную газету «Наше время», после возглавлял «Ресурсного центра СО НКО Калининградской области», находившийся в ведении министерства по внутренней политике.