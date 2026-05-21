Нижегородская область расширит сотрудничество со странами Латинской Америки

Министр промышленности Максим Черкасов привел конкретные цифры: по итогам 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт в страны Латинской Америки вырос более чем на 36 процентов. Сейчас нижегородские компании поставляют туда химическую продукцию, мебель, транспортные средства и электрическое оборудование. Подписанное соглашение, по его мнению, позволит укрепить деловые связи и создать дополнительные возможности для продвижения местных производителей.