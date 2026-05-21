Импортозамещающее производство генераторов запущено в Самарской области

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский оценил высокую промышленную активность региона — ведомство ведет соответствующий рейтинг субъектов страны. «Самарская область традиционно входит в первую десятку регионов в рейтинге. Здесь представлены самые разные отрасли, от базовых до высокотехнологичных, робототехника, беспилотники. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку предприятиям Самарской области. Здесь у нас общая задача по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, реализации соответствующих нацпроектов. Предприятия региона активно участвуют в реализации этих нацпроектов. Много совместно уже сделано и еще предстоит сделать в этом направлении», — отметил Алексей Матушанский.