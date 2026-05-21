Росимущество продаёт изъятый в пользу государства бывший ликеро-водочный завод СПИ-РВВК

В июле 2024 года Тамбовский суд обратил в доход государства 69,49% акций калининградского АО «СПИ-РВВК» и 100% акций её дочерней структуры ООО «РВВК» в связи с тем, что владелец бизнеса Юрий Шефлер и ряд его компаний были признаны экстремистским объединением.