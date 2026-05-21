Росимущество продаёт изъятый в пользу государства бывший ликеро-водочный завод СПИ-РВВК

Ранее суд обратил акции предприятия в доход государства.

Росимущество выставило на торги пакеты акций бывшего ликеро-водочного завода АО «СПИ-РВВК», ранее принадлежавшего Юрию Шефлеру (он и его компании признаны экстремистским объединением), а также 100% долей ООО «РВВК». Информация об аукционах опубликована на сайте ГИС «Торги».

Аукцион в электронной форме по продаже акций АО «СПИ-РВВК» назначен на 18 июня. На торги выставлено 50 387 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 69,4916% от уставного капитала. Начальная цена — 557 млн руб. Аукцион по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК» также назначен на 18 июня, начальная цена лота — 543,78 млн руб.

В июле 2024 года Тамбовский суд обратил в доход государства 69,49% акций калининградского АО «СПИ-РВВК» и 100% акций её дочерней структуры ООО «РВВК» в связи с тем, что владелец бизнеса Юрий Шефлер и ряд его компаний были признаны экстремистским объединением.

Имущественный комплекс калининградского завода располагается в районе площади Василевского и Нижнего озера, его здания находятся рядом с «заброшками» бывшего предприятия «Система» по ул. Клинической, 83, которые были выкуплены в 2024 году предпринимателем из Омска Александром Некипеловым.

Завод был создан в 1946 году, в 1992 году приватизирован, в 2009 — законсервирован. С тех пор помещения на территории бывшего предприятия сдавались в аренду.

О том, что Правительство РФ планирует приватизировать «СПИ-РВВК» в 2026 году, стало известно в январе этого года.

