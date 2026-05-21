Подземка под рекой: метростроевцы преодолевают Свислочь

Как отметили в организации, в данный момент тоннелепроходческий комплекс «Алеся» находится примерно в двух километрах от участка, где ему предстоит пройти под водной артерией Минска.
«Тоннелепроходческие комплексы пройдут глубже русла реки на несколько метров», — говорится в сообщении.
Для подготовки к работам метростроевцы заранее выполнили водопонижение. Затем русло Свислочи разделили шпунтовым ограждением на две части: по одной вода продолжает течь, а на второй специалисты уже залили железобетонную плиту толщиной 50 сантиметров.
Отмечается, что конструкция выполнена с уклоном к центру и дополнительно усилена разграничительной стенкой из блоков. После того как бетон наберет прочность, строители снимут шпунтовое ограждение и приступят к аналогичным работам на второй части русла.
В «Минскстрое» пояснили, что такая технология позволит защитить будущие перегонные тоннели от поступления воды и предотвратить проседание грунта.
ТПМК «Алеся» — тоннелепроходческий комплекс, который используется в строительстве минского метро с 2016 года.
Ранее Мингорисполком сообщал, что проектирование четвертой (кольцевой) линии планируется завершить к 2028 году. Первая очередь будет включать три станции от улицы Богдановича до улицы Тимирязева.