В Прикамье маркетплейсы официально не трудоустроили более 2 тысяч сотрудников

УФНС по Пермскому краю подвела промежуточные итоги работы по выявлению официально нетрудоустроенных работников пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ). В зоне риска оказались 460 плательщиков, открывших в регионе более 1 300 пунктов.
Проверка выявила более 2 тыс. работников ПВЗ без официального трудоустроены. Работодатели не платили страховые взносы, не исчисляли и не уплачивали НДФЛ.
По состоянию на 30 апреля этого года, 57 работодателей официально трудоустроили 147 человек. В краевой бюджет дополнительно поступило 5,8 млн рублей НДФЛ и страховых взносов.
Ранее налоговые органы региона подвели итоги по выявлению нелегальных таксистов и обелению рынка перевозок легковым такси. Уровень легальности таксопарков в Прикамье составил 97%.
По факту размещенной в соцсетях информации об избиении подростком женщины полицейские проводят проверку.