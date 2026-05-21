В России к 2028 году введут обязательную регистрацию электросамокатов и моноколес

Россиян обяжут ставить на учет в ГИБДД электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. МВД и Минтранс готовятся к вступлению в силу таких правил уже в 2028 году. Сил полиции не хватит переловить частников на самокатах, предупреждают эксперты.

Источник: Газета.Ру

Усиление контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ) предусмотрено стратегией повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. План мероприятий по ее выполнению 21 мая утвердило правительство России.



«К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства.







Тот же документ предусматривает, что уже в 2026 году должны быть утверждены региональные планы развития инфраструктуры для СИМ с их интеграцией в транспортные системы городов. Решение этой задачи возложено на Минтранс и власти регионов.







Президентский уровень







Число аварий с участием самокатов, электровелосипедов, моноколес и других СИМ в России последовательно увеличивалось в последние годы. Согласно статистике Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, в 2020 году произошло 410 ДТП с участием СИМ, год спустя — уже 672, в 2022-м — 941 происшествия, а



в 2023-м произошел резкий скачок — за год зафиксировано почти 3,2 тыс. таких аварий.







В 2024 году аварий с участием СИМ в России было уже 4,4 тыс., а в прошлом году их число снизилось до 3,2 тыс.









Навести порядок в области использования СИМ в декабре 2025 года потребовал президент России Владимир Путин. Соответствующий вопрос был поднят на заседании совета по правам человека ( СПЧ ) при президенте. В частности, Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами на тротуарах и согласился, что их транспорт опасен.





Минтрансу России совместно с МВД было поручено до 1 июля 2026 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ, в том числе в предпринимательской деятельности. МВД и Минтранс также должны рассмотреть вопрос о введении ограничений для водителей электровелосипедов на езду по тротуарам.







Частников не пересчитаешь







Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин прогнозирует, что регистрация СИМ будет непростым процессом, к тому же сопряженным с уплатой пошлины, и частные владельцы СИМ будут уклоняться от регистрации, а полиция не имеет возможности их ловить.



«Ни один владелец частного самоката не пойдет что-либо оформлять. Мы понимаем, что государство здесь вообще не добьется результата, и это прискорбно. Потому что эти транспортные средства необходимо ввести в правовое поле», — говорит Шапарин «Газете.Ru».

В результате для прокатных самокатов будут существовать правила игры, а для частных нет, продолжает он. Кроме того, в настоящее время наблюдается снижение стоимости СИМ, и цена самого доступного электросамоката для взрослого человека не превышает 14 тыс. рублей, приводит пример он, а если номеров нет, невозможно проконтролировать, кто на нем едет.





«Невозможно и заставить повесить номера. Потому что ни один сотрудник Госавтоинспекции не будет ловить самокатчика, который просто повернет под шлагбаум и уедет — не только от наряда полиции, но и от мотобата, потому что самокатчик намного более маневренный», — уверен Шапарин.





Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что регистрация будет применяться только к вновь продаваемым в России СИМ, а не к тем, что уже находятся в эксплуатации.



"К самокатам, которые уже есть в наличии, регистрацию применить нереально.

Сейчас за питбайкерами гоняются сотрудники ДПС из мотобатов, но могут их догнать не всегда и не везде.

Да, и мотобат — подразделение из крупных городов, их нет в райцентрах. Никакого «часа икс» для самокатчиков, конечно, не будет«, — заявил Кадаков “Газете.Ru”.

При этом тротуары, где ездят СИМ, не охвачены камерами, и непонятно, как на них будут выписываться штрафы за нарушение ПДД, констатировал он.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто указывает, что точное число СИМ в частных руках в России неизвестно и не поддается подсчету, а установка на СИМ номерного знака, как на машину — устаревшая мера.

«Сам по себе номер маленький, на самокате он будет все время забиваться грязью, а если его изготовить из алюминия, как по ГОСТу — может нанести травму человеку. Думаю, что мы в конечном итоге придем к регистрации самокатов с помощью SIM-карт, как у кикшеринговых компаний», — рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Крупные кикшеринговые сервисы считают более важной мерой, чем госрегистрация, создание инфраструктуры для СИМ, поскольку сейчас кикшеринговые самокаты мощностью менее 250 Вт должны передвигаться по велодорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам.

«Для комфорта пользователей СИМ, пешеходов, водителей необходимо разделение потоков, поскольку основное число инцидентов происходит как раз на пересечении тротуаров и проезжей части», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Юрент».

В компании Whoosh надеются, что стандарты, которые обкатываются на самокатах кикшеринговых сервисов, в конечном итоге удастся распространить и на частные СИМ.

«У каждого нашего самоката есть свой уникальный номер в системе, встроенный модуль, отслеживающий траекторию, скорость и даже стиль вождения пользователей, благодаря которому мы контролируем каждую поездку — они у нас в сервисе не анонимны», — объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе Whoosh принцип контроля поездок.

