Российские арбитры сохраняют присутствие в Стокгольмском арбитраже

Статистика показывает, что большинство арбитров получают назначения лишь однажды: 62% специалистов работали только над одним делом за пять лет, 25% назначались от двух до четырех раз, и только 4% — десять раз и более. Средний возраст арбитра составил 53 года, при этом сам институт склонен выбирать более молодых специалистов (медиана — 47 лет), тогда как стороны чаще доверяют опытным арбитрам в возрасте около 55 лет.