ICC ввел сверхускоренный арбитраж

Обнародована четвертая часть новых правил Международной торговой палаты (ICC), которая вводит новую процедуру — сверхускоренный арбитраж. Такого порядка нет в редакции действующего регламента 2021 года. Новый режим предполагает получение окончательного решения арбитра в течение трех месяцев и применяется только по прямому соглашению сторон, независимо от суммы спора. Такой порядок не предназначен для разрешения сложных с процессуальной точки зрения споров, поэтому в нем не допускаются привлечение дополнительных сторон и консолидация.