Власти проанализировали ситуацию с топливом в России

Российские власти оценили ситуацию с топливом в стране. Отмечается, что дефицита для проведения сезонных полевых работ нет. Об этом рассказали в Минэнерго.
Власти подчеркнули, что особое внимание уделяется потребностям агропромышленного комплекса во время посевной. Моторное топливо поставляется сельхозпроизводителям в штатном режиме, все заявки регионов выполняются. Минэнерго ежедневно взаимодействует с регионами и участниками рынка, мониторя производство, логистику и поставки топлива.
Ранее KP.RU рассказал, что в конце 2025 года была непростая ситуация с топливом в регионах. Власти сделали всё возможное, чтобы как можно быстрее нивелировать нехватку.