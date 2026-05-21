Число личных банкротств в России выросло почти на 14%

В первом квартале 2026 года российские суды признали банкротами 137,5 тыс. граждан, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии» со ссылкой на Федресурс. За все время существования механизма личного банкротства через процедуру прошли более 2,2 млн человек.