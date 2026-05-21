США намерены ввести компенсационные пошлины на импорт палладия из России

Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталеваров (USW) инициировали введение антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия в июле 2025 года. Как указывали заявители, с 2022 по 2024 год импорт палладия из России в США вырос на 35%, а американская добыча сократилась на 27%.