Минфин РФ разместит облигации федерального займа в юанях на 10 лет

Минфин планирует разместить облигации федерального займа в китайских юанях 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов России разместит облигации федерального займа в китайских юанях со сроком до погашения в 10 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 28 мая 2026 г. Техническое размещение планируется 3 июня 2026 г.», — сообщает министерство.

Согласно заявлению Минфина, инвесторам будет предложен выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 000 юаней, ценные бумаги будут иметь купонный период в 182 дня.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам инвестировать сбережения. По словам министра, размещение средств на банковских вкладах или их вложение в облигации и акции могут принести пользу не только гражданам, но и экономике страны.

Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
