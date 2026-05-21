Zeit: фармполитика США заблокирует вывод новых лекарств на рынок Германии

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Несколько руководителей международных фармацевтических компаний заявили о том, что изменившаяся фармацевтическая политика США не позволит новым лекарственным препаратам оперативно появляться на рынке Германии.
«Уже сегодня каждое третье лекарство из доступных в США не доходит до Германии», — заявил глава немецкого филиала швейцарского концерна Roche Хаген Пфунднер газете Die Zeit. «Ситуация будет обостряться и дальше, поскольку многие компании реагируют сдержанно и вынуждены откладывать вывод на рынок новых продуктов», — добавил он.
Аналогичную точку зрения высказал главный лоббист фармацевтической компании Bayer Маттиас Бернингер. «Это не пустые угрозы, это уже происходит на самом деле», — привела газета его слова. «Европа сейчас находится на этапе, который в конечном итоге приведет к тому, что новые препараты почти перестанут проходить регистрацию», — подчеркнул Бернингер, указав на «тектонический сдвиг» в отрасли. «Однако общественность эту проблему пока вообще не осознала», — констатировал он.
«Возможно, мы в принципе не сможем выводить лекарства на рынок Германии», — заявил Die Zeit топ-менеджер американской компании Eli Lilly Александр Хорн. Со своей стороны, глава Bristol Myers Squibb Крис Бёрнер отметил, что «Германия находится на перепутье».
Причиной такого положения вещей в отрасли стала политика президента США Дональда Трампа. Он вынудил крупные фармацевтические концерны прекратить продавать свои новые лекарства в США по ценам выше, чем в ряде западных стран, среди которых фигурирует и Германия. В результате концерны просто перестают выводить свои препараты на рынки этих государств. Из-за этого количество новых лекарств, поступающих на рынок Германии, уже сократилось более чем наполовину.