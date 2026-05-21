СД Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды в 547,6 рубля на акцию

Совет директоров Альфа-банка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 547,6 ₽ на акцию. Это следует из данных на сайте раскрытия информации.
Всего на дивиденды банку рекомендовали выделить 32,63 млрд руб. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 13 июля 2026 года.
В апреле Альфа-банк отчитался о финансовых результатах за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль составила 229,9 млрд руб. Это на 9,5% больше показателя годом ранее. Чистые процентные доходы банка за прошлый год выросли на 34% — до 674,8 млрд руб. Комиссионные доходы, напротив, сократились до 146,7 млрд руб. (-1%).