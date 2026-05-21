СД Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды в 547,6 рубля на акцию

В апреле Альфа-банк отчитался о финансовых результатах за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль составила 229,9 млрд руб. Это на 9,5% больше показателя годом ранее. Чистые процентные доходы банка за прошлый год выросли на 34% — до 674,8 млрд руб. Комиссионные доходы, напротив, сократились до 146,7 млрд руб. (-1%).