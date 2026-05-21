NYT: ExxonMobil может до конца месяца договориться с Венесуэлой о добыче нефти

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Крупная американская энергетическая компания ExxonMobil может возобновить добычу нефти в Венесуэле после ухода из боливарианской республики почти 20 лет назад. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их сведениям, сделка может быть заключена уже в этом месяце. ExxonMobil рассчитывает подписать контракты на нефтедобычу на шести венесуэльских месторождениях.
ExxonMobil ушла с венесуэльского рынка в 2007 году. Это произошло после того, как занимавший тогда пост президента Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о национализации всех нефтяных месторождений, которые до этого времени самостоятельно разрабатывались иностранными компаниями.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его жена вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.