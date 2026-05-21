Bloomberg: перекрытие Ормуза до августа грозит кризисом как в 2008 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Сценарий, при котором судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено до августа, грозит мировой экономике рецессией, сравнимой с мировым финансовым кризисом 2008 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Rapidan Energy Group.
В качестве базового сценария компания рассматривает открытие пролива в июле, при подобном развитии событий аналитики ожидают общее сокращение «спроса на нефть на 2,6 млн баррелей в день и рост цен на нефть марки Brent до $130 за баррель».
При более пессимистичном сценарии задержка с восстановлением судоходства до августа может привести к тому, что дефицит поставок нефти в третьем квартале достигнет 6 млн баррелей в день. «Текущие макроэкономические условия менее экстремальные нежели чем в 1970-х или в период с 2007 по 2008 год, — приводит агентство выдержку из аналитической записки компании. — Однако эта относительно более сильная отправная точка не может нивелировать риск того, что продолжающиеся скачки цен на нефть могут усугубить финансовые и макроэкономические уязвимости».
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.