Путин обсудит с кабмином поддержку бизнеса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 мая посвятит день вопросам государственного управления. В графике главы государства совещание с членами правительства, а также встреча с выпускниками программы «Время героев».
Как сообщала пресс-служба Кремля, темой совещания станет «совершенствование условий ведения бизнеса», а в качестве профильного докладчика заявлен вице-премьер Александр Новак.
Кроме того, в рамках совещания — а оно пройдет по видеосвязи — Путин примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. «Помимо этого будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — информировал Кремль.
Такие совещания традиционно затрагивают вопросы гораздо шире заявленной повестки. Президент обращается к членам правительства с вступительным словом, выделяя наиболее приоритетные моменты. Подобные мероприятия проходят регулярно, последнее состоялось в очном формате в Кремле 15 мая.
Встреча с будущим госаппарата.
У главы государства также запланирована встреча с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев» — ее реализует Высшая школа госуправления Президентской академии (РАНХиГС) вместе с платформой «Россия — страна возможностей».
Стартовавшая весной 2024 года программа уже дала свои плоды. «За 2 года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития», — сообщает Кремль.
Инициатором старта программы стал президент Владимир Путин. С идеей проекта он обратился в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих. Учащиеся знакомятся с современными методами и технологиями управления, совершенствуют командную работу, развиваются как личности.