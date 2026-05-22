Рябков: американский бизнес ждет, когда сможет вернуться на рынок РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Американский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке и ждет возможности на него вернуться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Ведомостям».
Он указал на то, что США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные российские энергоносители и пресекая возможность сотрудничать в других областях.
«При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться», — заметил Рябков.
