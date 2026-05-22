В MWS Cloud рассчитали объем облачного рынка в РФ к концу 2027 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Весь облачный рынок в России с 2021 по 2027 гг. вырастет в 5,5 раза, спрогнозировал ТАСС директор по стратегии компании MWS Cloud Данила Егоров в кулуарах конференции ЦИПР.
Расчеты свидетельствуют, что в 2025 году объем рынка составил 230 млрд рублей, прогноз на 2026 год — 270 млрд (+20%). За 2027 год, по его словам, можно ожидать финальный объем в 318 млрд рублей с примерно похожей динамикой роста год к году.
«В целом с 2021 до 2027 года облачный рынок вырастет более чем в 5,5 раз», — сказал Егоров, уточнив, что в ближайшие два года от текущего момента можно ждать рост в 1,4 раза. На рост рынка больше всего влияют мощности с графическими процессорами, рассчитанные на обучение ИИ-моделей.
Топ-менеджер напомнил, что наибольший софтверный рынок в России среди других — это именно «облака», поскольку за прошедшие годы эта инфраструктура «стала неотъемлемой частью» ИТ-инфраструктуры.