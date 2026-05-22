Объем чистых инвестиций в лизинг в РФ сократился за 2025 год до 5,4 трлн руб

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) и активов, переданных в операционную аренду, в России по итогам 2025 года составил 5,4 трлн рублей, показав сокращение на 12%. Эти данные следуют из аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
По данным агентства, доля ЧИЛ и активов в операционной аренде в общей величине активов составила 80%, показав за год рост на 10%, что, по оценкам экспертов, во многом обусловлено сокращением доли авансов, объем которых сильно сжался на фоне снижения спроса на лизинг со стороны клиентов.
Уточняется, что во многом из-за длительного периода высоких процентных ставок лизингодатели в 2025 году столкнулись со значительным ухудшением платежеспособности клиентской базы.
Несмотря на снижение ЧИЛ, четвертый квартал 2025 года характеризуется стабилизацией доли обесцененных активов. Общая доля обесцененных активов составила 8,6% на 1 января 2026 против 8,7% кварталом ранее, при этом в абсолютном выражении ее снижение достигло около 2%. В структуре проблемных активов еще превалирует объем изъятой техники, однако ее прирост составил менее 10 против 35% кварталом ранее, доля ЧИЛ с просроченной задолженностью 90 и более дней за квартал сократилась на 23%, добавили аналитики.
В рамках исследования проведено анкетирование 120 лизинговых компаний, совокупный объем чистых инвестиций в лизинг и активов, переданных в операционную аренду, которых составляет порядка 95% всего лизингового рынка.