Объем чистых инвестиций в лизинг в РФ сократился за 2025 год до 5,4 трлн руб

Несмотря на снижение ЧИЛ, четвертый квартал 2025 года характеризуется стабилизацией доли обесцененных активов. Общая доля обесцененных активов составила 8,6% на 1 января 2026 против 8,7% кварталом ранее, при этом в абсолютном выражении ее снижение достигло около 2%. В структуре проблемных активов еще превалирует объем изъятой техники, однако ее прирост составил менее 10 против 35% кварталом ранее, доля ЧИЛ с просроченной задолженностью 90 и более дней за квартал сократилась на 23%, добавили аналитики.