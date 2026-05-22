Еврокомиссия может временно снять ограничения с китайской компании

Евросоюз рассматривает возможность временного исключения китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology из санкционного списка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, инициатива связана с предупреждениями европейских автопроизводителей о риске сбоев в цепочках поставок. Еврокомиссия, как утверждается, может предложить исключение уже на текущей неделе, однако для окончательного решения требуется согласие всех стран ЕС.
Компания была включена в санкционный список в рамках 20-го пакета ограничительных мер ЕС против России. Основанием назывались поставки товаров двойного назначения.
В материале отмечается, что обсуждение смягчения санкций началось на фоне опасений промышленного сектора Европы относительно возможного дефицита компонентов, используемых в автомобильной и электронной промышленности.
Подобные корректировки санкционных списков в ЕС происходят точечно и обычно связаны с необходимостью балансировать между политическими ограничениями и сохранением устойчивости критически важных цепочек поставок для европейской промышленности.
