В России многодетные смогут сохранить одно единое пособие: это коснется доходов

Многодетным семьям сохранят единое пособие при превышении среднедушевого дохода — допустимая планка теперь повышена до 10%. Соответствующий закон вступает в силу в пятницу, 22 мая.
В феврале 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о сохранении ежемесячного пособия для многодетных семей. Теперь семьи могут получать выплату даже при небольшом превышении дохода. Само увеличение должно составлять не более 10% от прожиточного минимума. В таком случае пособие сохраняется еще на 12 месяцев. Его размер составит 50% от регионального прожиточного минимума.
Немногим ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи продолжат получать пособие на детей, если превышение допустимого уровня дохода будет небольшим.
В ГД накануне предложили признать все многодетные семьи нуждающимися.