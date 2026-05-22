В России многодетные смогут сохранить одно единое пособие: это коснется доходов

В феврале 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о сохранении ежемесячного пособия для многодетных семей. Теперь семьи могут получать выплату даже при небольшом превышении дохода. Само увеличение должно составлять не более 10% от прожиточного минимума. В таком случае пособие сохраняется еще на 12 месяцев. Его размер составит 50% от регионального прожиточного минимума.