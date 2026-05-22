В Дагестане разработали программу развития электроэнергетики до 2036 года

«Заседание федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей Дагестана провел сегодня в Махачкале замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. […]Врио министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что для системного решения хронических проблем в электросетевом комплексе, по поручению министра энергетики России Сергея Цивилева, республикой разработан и направлен в адрес Минэнерго РФ проект программы развития электроэнергетики на территории региона на период до 2036 года и на перспективу до 2050 года», — говорится в сообщении.