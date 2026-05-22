В Дагестане разработали программу развития электроэнергетики до 2036 года

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Проект программы развития электроэнергетики до 2036 года по поручению Минэнерго РФ создали в Дагестане. Об этом сообщает региональное правительство.
«Заседание федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей Дагестана провел сегодня в Махачкале замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. […]Врио министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что для системного решения хронических проблем в электросетевом комплексе, по поручению министра энергетики России Сергея Цивилева, республикой разработан и направлен в адрес Минэнерго РФ проект программы развития электроэнергетики на территории региона на период до 2036 года и на перспективу до 2050 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в обсуждении приняли председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, в режиме ВКС — заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, руководители профильных органов власти республики и ресурсоснабжающих организаций.
Как сообщил врио министра энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев, на период действия ЧС и до полного восстановления подачи ресурсов, ресурсоснабжающими организациями обеспечено невыставление счетов потребителям и неприменение штрафных санкций.
«Сложившаяся ситуация требует системного подхода к подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. В рамках подготовки к ОЗП 2026−2027 годов компаниям необходимо предусмотреть мероприятия по территориям, наиболее подверженным рискам ЧС, включая реализацию инженерных решений по защите объектов от подтопления и иных неблагоприятных воздействий. Важным инструментом решения проблем должны стать инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций на 2026−2027 годы», — добавил Шихалиев.