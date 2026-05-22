Mains: около 70% россиян не имеют финансовой подушки безопасности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (68,1%) не имеют резервов на случай потери дохода. Среди основных причин отмечаются другие приоритеты расходов, зависимость от помощи семьи или государства, а также недостаточный уровень дохода для регулярных сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса страхового брокера Mains (есть в распоряжении ТАСС).
«У большинства россиян отсутствует финансовая подушка безопасности. О наличии накоплений сообщили только 31,9% участников опроса, тогда как 68,1% признались, что не имеют резервов на случай потери дохода. Среди причин отсутствия накоплений респонденты чаще всего называли другие приоритеты расходов, зависимость от помощи семьи или государства, а также недостаточный уровень дохода для регулярных сбережений», — говорится в материалах.
При этом опрос показал, что 31,2% респондентов главными рисками для своего дохода считают выгорание и усталость. Еще 31,2% опасаются потери работы или заказов, 25% — экономического кризиса, а 23,8% — снижения спроса на профессию. Риск автоматизации и технологий беспокоит 9% опрошенных.
В то же время эксперты выяснили, что 40,8% опрошенных не используют никаких специальных мер для защиты своего дохода. «Среди наиболее популярных способов защиты — дополнительный источник дохода, повышение квалификации и накопления. Страхование жизни, здоровья или дохода используют лишь 6,7% опрошенных», — отмечается в материалах.
Также, по данным опроса, осведомленность о страховании дохода остается ограниченной. Хорошо знакомы с таким продуктом 34,5% респондентов, а еще 34,7% услышали о нем впервые. При этом 4,9% респондентов уже пользуются страхованием дохода, а 31,8% россиян рассматривают такую возможность.
О стабильности занятости.
«Несмотря на распространение гибких форм занятости, большинство респондентов пока не готовы полностью менять формат работы. Только 12,7% планируют перейти на более гибкую модель занятости, а 8,5% уже работают таким образом. Главным преимуществом гибкой занятости участники исследования считают свободу графика и независимость от работодателя, а главным недостатком — нестабильный доход и высокий уровень неопределенности», — говорится в материалах.
Согласно результатам опроса, 46% респондентов работают в штате, однако классическая модель занятости продолжает размываться: 39,4% опрошенных работают как самозанятые или ИП, еще 8,6% заняты на проектной основе, а 6% работают на фрилансе. При этом 33,8% участников исследования заявили, что за последний год их занятость стала менее стабильной. О стабильности сообщили 45,5%, а улучшение ситуации отметили только 20,7%.
При этом опрос показал рост тревожности среди аудитории старше 50 лет. Среди респондентов этой возрастной группы только 28,5% полностью уверены в своей востребованности на рынке труда, а ключевыми угрозами они называют состояние здоровья и возрастные ограничения при поиске новой работы.
В то же время эксперты выяснили, что уверенность в сохранении дохода в ближайшие 6−12 месяцев остается умеренной. Так, по данным опроса, полностью уверены в стабильности дохода 22,6% респондентов, еще 34% — «скорее уверены». Одновременно почти 44% опрошенных признались, что скорее не уверены или совсем не уверены в сохранении дохода, а каждый восьмой оценивает риск потери основного источника дохода как высокий, еще 40,8% считают его средним.
В опросе приняло участие 1 200 россиян.