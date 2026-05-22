Bloomberg: Take-Two подтвердила, что GTA VI выйдет 19 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американский разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что шестая часть игровой серии Grand Theft Auto (GTA) выйдет 19 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам гендиректора компании Штрауса Зельника, рекламная кампания новой части стартует уже этим летом.
Как отмечает Bloomberg, акции компании Take-Two Interactive выросли примерно на 7% после этого объявления.
Дату выпуска шестой части серии переносили дважды. Изначально с осени 2025 года на май 2026 года, а затем на 19 ноября 2026 года. Пятая часть игры вышла 13 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). На первом месте — Minecraft (более 300 млн).