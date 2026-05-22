Bloomberg: Take-Two подтвердила, что GTA VI выйдет 19 ноября

Дату выпуска шестой части серии переносили дважды. Изначально с осени 2025 года на май 2026 года, а затем на 19 ноября 2026 года. Пятая часть игры вышла 13 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). На первом месте — Minecraft (более 300 млн).